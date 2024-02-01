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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

3 أسماء حرصت حماس على إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى.. تفاصيل

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

أعلنت حماس إصرارها الإفراج على ثلاثة أسماء محددة، ضمن المرحلة الأولى، لصفقة تبادل الأسرى الفلسطنيين من سجون الاحتلال وهم:

عبد الله البرغوثي من حماس.

مروان البرغوثي من فتح.

احمد سعدات من الجبهة الشعبية.

 

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أمس الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تنتظر رد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة.

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الاتفاقية تقترح تسليم جميع الأسرى المدنيين الإسرائيليين خلال فترة تهدئة مدتها ستة أسابيع، وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من الصفقة، سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، فضلا عن زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

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