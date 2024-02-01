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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الطفولة والأمومة" و "ذوي الإعاقة" ينظمان ورشة عمل للأطفال بمعرض الكتاب

ورشة عمل للأطفال
ورشة عمل للأطفال بمعرض الكتاب

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل للأطفال المترددين على المعرض، هدفت ورشة العمل إلى التوعية بالمساوة بين الأطفال وعدم التميز وتقبل الآخر، والتوعية بأهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما تضمنت ورشة العمل التعريف بدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر  وذلك من خلال توظيف بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في ورشة العمل 100 طفل من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.

الجريدة الورقية