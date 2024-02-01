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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 80 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك المنيا بمراكز ومدن شمال وجنوب المنيا ، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية  شمال وجنوب المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 80 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، 44 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 20 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سمالوط شمال  المنيا ، و22 حالة تعدِِ بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وحالتين بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة .

 

إلى جانب إزالة 35 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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