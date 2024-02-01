إزالة 80 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك المنيا بمراكز ومدن شمال وجنوب المنيا ، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 80 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، 44 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 20 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و22 حالة تعدِِ بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وحالتين بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة .

إلى جانب إزالة 35 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.