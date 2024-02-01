عاجل
الحوثي: الأمريكي والبريطاني لا يستطيعون أن يحموا سفنهم والضربات على اليمن لا تأثير لها
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الصور الأولى من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف

تصوير مسلسل جريمة
تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل"

كشفت الشركة المنتجة، عن تغير اسم مسلسل "دماء العذارى" إلى "جريمة منتصف الليل" وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته النجوم، رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز، والفنان القدير صلاح عبدالله.

وأكدت الجهة المنتجة، أنه تم التوافق على تغيير الاسم، بما لا يخل بأحداثه، بعد مناقشات طويلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، و بموافقة مؤلف المسلسل السيناريست محمد الغيطي.

كما انتهى صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تصوير ما يزيد على 70% من أحداثه، ويواصل أبطال العمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء من التصوير، تمهيدا لعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، بالإضافة للنجمات، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلى سلمان، علي السبع، ونوف العبدالله، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مواد متعلقة

وتبقى الروح معرض لفريد فاضل بقاعة في الأوبرا

التراث يتغنى من نوادر مؤلفات الطرب في معهد الموسيقى.. الليلة

التفاصيل الكاملة لفيلم "درويلة" قبل انطلاقه بالسينمات

تكريم الكابو حميد الشاعري بملتقي التميز والإبداع

نجوم الفن يشاركون في تكريم الفنان القدير رشوان توفيق.. صور

نوادر مؤلفات الطرب فى معهد الموسيقى العربية هذا الموعد

تفاصيل ليالي باليه كليوباترا على المسرح الكبير

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالفائزين بـ "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بمعرض الكتاب
الجريدة الورقية