رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز في جريمة منتصف الليل.. رمضان 2024

تخوض الفنانة رانيا يوسف، والنجم أحمد عبدالعزيز، السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل جريمة منتصف الليل، والذي أوشك على انتهاء تصوير أحداثه بالكامل.

أعلن منتج العمل، عن تغير اسم مسلسل "دماء العذارى" إلى "جريمة منتصف الليل" وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته النجوم، رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز، والفنان القدير صلاح عبدالله.

مسلسل جريمة منتصف الليل

وأكدت الجهة المنتجة، أنه تم التوافق على تغيير الاسم، بما لا يخل بأحداثه، بعد مناقشات طويلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وبموافقة مؤلف المسلسل السيناريست محمد الغيطي.

مسلسل جريمة منتصف الليل

كما انتهى صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تصوير ما يزيد على 70% من أحداثه، ويواصل أبطال العمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء من التصوير، تمهيدا لعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

مسلسل جريمة منتصف الليل

قصة مسلسل جريمة منتصف الليل

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، بالإضافة للنجمات، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، و نوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.