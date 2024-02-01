التموين ترفع أسعار المكرونة نصف جنيه للعبوة الصغيرة وجنيها للكبيرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار المكرونة التى يتم صرفها على البطاقات التموينية بواقع نصف جنيها للعبوة الصغيرة زنة ٤٠٠ جرام ليصبح سعر البيع للمستهلك ٧ جنيهات بدلا من ٦.٥ جنيها وجنيها واحدا للعبوة الكبيرة زنة ٨٠٠ جرام ليصبح سعر البيع للمستهلك ١٤ جنيها بدلا من ١٣ جنيها

قال احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير موضحا ان منافذ صرف السلع التموينية فتحت ابوابها امام المواطنين امس الخميس بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

واضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و (1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.

وأشار الى ان عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.

واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنف.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.

وجدير بالذكر أنه يتم صرف السلع التموينية بالاسعار التالية : الزيت بـ30 جنيهاً والسكر بـ12.60 جنيهاً للكيلو بينما ارتفع سعر المكرونة إلى 14 جنيها للكيلو، بدلا من 13 جنيها، و7 جنيهات للعبوة النصف كيلو بدلا من 6.5 جنيه.

وتلتزم منافذ التموين بصرف الحصص المقررة شهرياً للمستحقين من السلع الاستراتيجية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر تمويني بسعر 12.60 جنيها ،للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.