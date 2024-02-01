كارمن بصيبص تتألق بعيون عربية ومجوهرات إسلامية جذابة (صور)

شاركت الفنانة كارمن بصيبص متابعيها بإحدى اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تابعة لأحد بيوت المجوهرات الشهيرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كارمن بصيبص تسرق الأضواء بفستان ستان ومجوهرات راقية

وبدت كارمن بفستان ستان باللون البني، تميز بتصميم الكتف الواحد متعدد الطيات، تناسب مع ظهورها اللافت ولون بشرتها.



الفنانة كارمن بصيبص

وتزينت كارمن بصيبص بمجموعة من المجوهرات على الطراز الإسلامي، فضمت أقراطا دائرية تتدلى من أذنيها، وكوليه ملتف حول العنق، بالإضافة إلى العديد من الأساور والخواتم في اليد اليسرى.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن تسريحة شعر بسيطة للغاية، فقامت بربط شعرها من الخلف، ورفعت خصلاتها من الأمام لأعلى، مما أبرز ملامحها وجمالها.





ووضعت لمسات لافتة من المكياج المرتكز على الألوان الناعمة الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والآيلاينر مع الماسكرا السوداء؛ لتحصل علي عينين واسعتين، مما زاد من جمالها الساحر.