أحمد يونس يعلن موعد حفل توقيع كتابه "يونس وزيتون"

قال الإعلامي أحمد يونس، إن معرض الكتاب يمثل النافذة الثقافية الأهم بمصر والعالم، إذ يؤكد وجود مصر على الخريطة الثقافية العالمية، وذلك من خلال استضافة دولة كل عام لتحل ضيف شرف المعرض، والاطلاع على ثقافات جديدة، وهو ما يؤكد أهمية المعرض.

وأضاف يونس في تصريحه لـ"الوفد"، أنه يشارك في معرض الكتاب هذا العام بثلاثة إصدارات وهم "خبايا" و "نادر فودة8" ينتميان للرعب، وكتاب "يونس وزيتون" أول تجاربه في أدب الأطفال، موضحًا أنه لأول مرة يصبح لديه جمهور قراء من الأطفال.

وأعلن يونس، أنه سيقيم حفل توقيع للأطفال لكتاب "يونس وزيتون" آخر أيام معرض الكتاب الموافق 6 فبراير.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.