هل يساعد العلاج بالأكسجين في الوقاية من السكتة الدماغية ؟

توصلت دراسة إلى أن علاج السكتة الدماغية بالأكسجين ليس له تأثير كبير ولا يؤثر الأكسجين على درجة إعاقة المرضى، ولا على احتمال بقائهم على قيد الحياة أو خطر الوفاة.

العلاج بالأوكسجين

غالبًا ما يوصف لضحايا السكتات الدماغية الحادة الذين يعانون من نقص الأكسجين في الدماغ نتيجة لانسداد الأوعية الدموية العلاج بالأكسجين ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن هذا النوع من علاج السكتة الدماغية غير فعال، وليس له أي تأثير على الحالة الصحية للمريض، أو المدة الإجمالية للعلاج، أو درجة الإعاقة، أو خطر الوفاة، بغض النظر عما إذا كان العلاج بالأكسجين مستمرًا أو يستمر لليلة واحدة فقط وهكذا، خلال الدراسة، لم يكن للعلاج بالأكسجين لمدة ثلاثة أيام تأثير كبير على أي مؤشرات صحية لضحايا السكتة الدماغية وعندما تم إعطاء الأكسجين لمدة ليلة واحدة، لم يؤثر ذلك أيضًا على صحة المرضى.

شملت الدراسة أكثر من 8000 مريض يعانون من سكتة دماغية حادة، وتم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات، واستخدم أحدهم العلاج بالأكسجين لمدة ثلاثة أيام، وآخر استخدمه لليلة واحدة، والثالث لم يستخدمه على الإطلاق. وكانت فعالية العلاج للمرضى من المجموعات الثلاث هي نفسها تقريبا ومع ذلك، يشير مؤلفو الدراسة إلى أن التناول المبكر لجرعات عالية من الأكسجين يمكن أن يساعد نظريًا المرضى المعرضين لخطر كبير لتلف أنسجة المخ، لكن الفترة التي يمكن خلالها استخدام الأكسجين لأقصى تأثير له قصيرة جدًا.

أما العلاج بالأكسجين بجرعة منخفضة، فلم يكن له أي تأثير على صحة المرضى. ويعتقد مؤلفو الدراسة أن خوارزميات العلاج الحالية لضحايا السكتة الدماغية، والتي تشمل العلاج بالأكسجين، تحتاج إلى إعادة النظر.