أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير

يشهد شهر فبراير، عددا من الظواهر والأحداث الفلكية المهمة، بداية من اليوم الخميس، باقتران القمر مع النجم سبيكا.

ونشر الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الظواهر الفلكية طوال شهر فبراير.

الظواهر الفلكية في شهر فبراير

1 و 2 فبراير: يشرق القمر مقترنًا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء.

5 فبراير: يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب.

7 و 8 فبراير: يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك الوقت.

10 فبراير: القمر الجديد (محاق شهر شعبان).

14 و 15 فبراير: القمر يقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية).

16 فبراير: القمر يقترن مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور.

21 فبراير: القمر يقترن مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم).

22 فبراير: القمر يقترن مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

22 فبراير: يشرق كلًا من كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مقترنان بحلول الـ 5:20 صباحا تقريبا.

24 فبراير: اكتمال القمر (بدر شهر شعبان)

28 فبراير: يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا للمرة الثانية خلال هذا الشهر.