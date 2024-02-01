الزيادة مستمرة.. أسعار البيض اليوم الخميس من أرض المزرعة

أسعارالبيض اليوم الخميس.. شهدت أسعار كرتونة البيض بمختلف انواعة خلال تعاملات اليوم الخميس من أرض المزرعة، ارتفاعًا بشكل ملحوظ، من ارض المزرعة مما سيؤدي هذا الارتفاع إلى تفاقم الاسعار بالاسواق المحلية عند تاجر التجزئة، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 141 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 141 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيضخلال تعاملات اليوم الخميس من المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة حيال صدورها لحظة بلحظة، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار البيض اليوم الخميس

كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 141 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا لنحو 143 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما قفز سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 145 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.