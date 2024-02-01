وكيل تعليم الاسماعيلية يستقبل وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل

استقبل الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فريق وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بديوان المديرية بحضور المهندسة احسان العيادى مدير عام التعليم الفنى.

وهنأ وكيل الوزارة، الوحدة بعد حصولها على المركز الأول كأفضل وحدة فرعية على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر التنشيطى للوحدات بالإسكندرية بحضور د خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة المركزية لشئون المديريات والمتابعة و وكلاء الوزارة ومديري عموم التعليم الفنى ومدير وأعضاء الوحدة المركزية بالوزارة ومدير مشروع قوى عاملة مصر

جاء ذلك فى إطار فاعليات المؤتمر التنشيطى لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل الذى يقيمه مشروع قوى عامله مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفنى بمشاركه ١٥ محافظه

واشاد وكيل الوزارة، بما تحقق من انجاز كبير حيث حصلت الوحده الفرعيه لتيسير الانتقال الى سوق العمل بالتعليم الفنى على درع المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وحصل مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهوريه

ومكون رياده الأعمال والابتكار على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهوريه ومكون التوجيه والارشاد المهنى على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهورية

ومن الجدير بالذكر أن وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمحافظه الاسماعيليه هى الوحدات الوحيده على مستوى الجمهوريه التى حصلت على مراكز متقدمه فى جميع مكوناتها

وشارك في المؤتمر التنشيطى لوحدات تيسير الانتقال الى سوق العمل الي جانب المهندسه احسان العيادى مدير عام التعليم الفنى كلا من الاستاذ فريد صالح مدير الوحده الفرعيه والأساتذة أعضاء الوحدة الفرعية ايمن الشرقاوى و احمد عبد الغفار ووليد المليجى ونجلاء عبده ) وكذا أعضاء المكتب الميدانى من المشروع بالاسماعيلية الاستاذ عطالله الصباغ والأستاذ محمد شكري والأستاذ محمد شاكر والساده أعضاء الوحدات المدرسيه لتيسير الانتقال الى سوق العمل المدعومة من مشروع قوى عامله مصر