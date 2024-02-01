خبير اقتصادي: متوقع قيام البنك المركزي برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف

علق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالهادي محلل أسواق المال، على اجتماع البنك المركزي المصري، المرتقب اليوم، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إنه يتوقع زيادة في أسعار الفائدة مع تحرير سعر الصرف، في ظل التغيرات والتطورات العالمية والإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

زيادة سعر الفائدة 2%

وتابع:" أتوقع زيادة سعر الفائدة 2% في اجتماع اليوم، وخاصة ان هناك بعض البنوك قاموا برفع أسعار الفائدة قبل هذا الاجتماع، وهذا انعكاس طبيعي، وقد يعقبه تحرير سعر الفائدة.. ولكن أي تحريك سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.. وعملية التعويم لا أفضلها فالأمر يتطلب حصيلة دولارية قوية لمواجهة التعويم".

معدلات التضخم في السوق المصري وصلت لـ 34%

وذكر أن معدلات التضخم في السوق المصري وصلت لـ 34% في ظل محاولات الحكومة لتخفيض التضخم لـ 10%.