القبض على 12 مُجرماً بحوزتهم 1000 قرص التامول المخدر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد (12 عنصر إجرامى) بالإسماعيلية وبحوزتهم (250 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

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كما تبين أن بحوزتهم ( 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 1000 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة - سيارات ودراجات نارية "تستخدم فى الترويج لنشاطهم الإجرامى").

جاء ذلك إستكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .

وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة وفي إطار قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بشن حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - سوهاج) إستهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى ومروجى المواد المخدرة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وتضمن نص الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم وائل.س أنه في يوم 20 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.