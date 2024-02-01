تنظيم دورة تدريبية فى اللغة العربية لأئمة الغربية ب"آداب طنطا "

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم كلية الآداب لدورة تدريبية في اللغة العربية لعدد " 50 " اماما مرشحاً من مديرية الأوقاف بالغربية بدءا من يوم السبت 3/2/2024 ولمدة 4 أيام، وذلك إطار التعاون بين جامعة طنطا ووزارة الأوقاف بالغربية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتأهيل وتدريب الأئمة وتنمية مستواهم العلمي والثقافي في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب وكليات الجامعة لتدريب وتأهيل الأئمة وامدادهم بالعلوم الحديثة.

وأشاد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور وزارة الأوقاف، في الاهتمام بتقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف في تقديم برامج تدريبية متميزة.



من جانبه أضاف الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن عقد هذه الدورات يأتي في إطار حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي من خلال التعاون مع الوزرات والهيئات، مشيراً إلى أن هذه الدورات يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستهدف صقل مهارات الأئمة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.