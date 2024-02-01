مجلس الشيوخ لرؤساء مواقع التواصل الاجتماعي: أيديكم ملطخة بالدماء

أدلى الرؤساء التنفيذيون لشركة Meta وSnap وDiscord وX وTikTok بشهادتهم في جلسة استماع عالية المخاطر للجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول استغلال الأطفال عبر الإنترنت. خلال جلسة الاستماع، قضى مارك زوكربيرج، وإيفان شبيجل، وجيسون سيترون، وليندا ياكارينو، وشو تشيو ما يقرب من أربع ساعات في استجواب المشرعين بشأن سجلاتهم المتعلقة بسلامة الأطفال.

كانت جلسة الاستماع هي المرة الأولى التي يشهد فيها شبيجل وسيترون وياكارينو أمام الكونجرس. وجدير بالذكر أن الثلاثة استدعوا من قبل اللجنة بعد رفضهم المثول طوعا، بحسب المشرعين. وأشار رئيس اللجنة القضائية السناتور ديك دوربين إلى أن سيترون "لم يقبل إلا خدمات أمر الاستدعاء الخاص به بعد إرسال المشيرين الأمريكيين إلى مقر Discord على نفقة دافعي الضرائب".

امتلأت غرفة الاستماع بأهالي الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاستغلال عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي. قام العديد من أفراد الجمهور برفع صور أطفالهم بصمت عندما دخل الرؤساء التنفيذيون الغرفة، وبدأ دوربين جلسة الاستماع بمقطع فيديو حزين يظهر ضحايا استغلال الأطفال وأولياء أمورهم.

قال دوربين: “لقد تم استخدام الخلاف لاستمالة الأطفال واختطافهم وإساءة معاملتهم”. "ساعد موقع Meta's Instagram على التواصل والترويج لشبكة من المتحرشين بالأطفال. لقد تم استغلال رسائل سناب شات المختفية من قبل المجرمين الذين يبتزون الضحايا الشباب ماليًا. أصبحت TikTok منصة اقتباس مفضلة للمفترسين للوصول إلى الأطفال وإشراكهم وإعدادهم لإساءة معاملتهم. وقد زاد انتشار CSAM على X حيث دمرت الشركة الثقة والقوة العاملة الخاصة بالسلامة.

خلال جلسة الاستماع، شارك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قصصًا شخصية عن الآباء الذين مات أطفالهم بالانتحار بعد استغلالهم عبر الإنترنت. وقال السيناتور ليندسي جراهام في كلمته الافتتاحية: "السيد زوكربيرج، أنت والشركات التي سبقتنا - أعلم أنك لا تقصد أن تكون كذلك - ولكن أيديك ملطخة بالدماء". وصفق الجمهور.

وفي حين فشلت سنوات من جلسات الاستماع المماثلة حتى الآن في إنتاج أي قوانين جديدة، إلا أن هناك دعمًا متزايدًا من الحزبين في الكونجرس للوائح جديدة للسلامة. وكما تشير Tech Policy Press، يوجد حاليًا أكثر من ستة مشاريع قوانين تتناول سلامة الأطفال عبر الإنترنت والتي اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ. وتشمل هذه قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت (KOSA)، والذي يتطلب من المنصات إنشاء المزيد من ميزات الرقابة الأبوية والسلامة وتقديمها إلى عمليات تدقيق مستقلة، وCOPPA 2.0، وهو نسخة منقحة من قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت لعام 1998، والذي من شأنه أن منع الشركات من جمع بيانات الأطفال أو تحقيق الدخل منها دون موافقة.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا عددًا من مشاريع القوانين لمعالجة استغلال الأطفال، بما في ذلك قانون EARN IT، الموجود حاليًا في نسخته الثالثة منذ عام 2020، وقانون STOP CSAM. ولم يتقدم أي من هؤلاء إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت. وقد واجهت العديد من مشاريع القوانين هذه ضغوطًا مكثفة من صناعة التكنولوجيا، على الرغم من أن بعض الشركات الحاضرة قالت إنها منفتحة على بعض مشاريع القوانين وبعض جوانب التشريع.

قال شبيجل أن Snap يدعم KOSA. قال Yaccarino إن X يدعم قانون STOP CSAM. رفض كل من Shou وCitron الموافقة على مشاريع القوانين التي سُئلوا عنها على وجه التحديد، لكنهما قالا إنهما منفتحان لمزيد من المناقشات.

واقترح زوكربيرج نهجا مختلفا، قائلا إنه يدعم التحقق من العمر ومتطلبات الرقابة الأبوية على مستوى متجر التطبيقات، الأمر الذي من شأنه أن يحول العبء بشكل فعال إلى أبل وجوجل. وقال زوكربيرج: "تطلب شركة أبل بالفعل موافقة الوالدين عندما يقوم الطفل بالدفع باستخدام أحد التطبيقات، لذلك يجب أن يكون من التافه للغاية إصدار قانون يلزمهم بإجراء ذلك حتى يتمكن الآباء من السيطرة في أي وقت يقوم فيه الطفل بتنزيل التطبيق".

تعرضت ميتا لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة بعد دعوى قضائية من 41 ولاية بسبب الإضرار بالصحة العقلية للمراهقين. تزعم وثائق المحكمة من الدعوى أن شركة ميتا غضت الطرف عن الأطفال دون سن 13 عامًا الذين يستخدمون خدمتها، ولم تفعل الكثير لمنع البالغين من التحرش الجنسي بالمراهقين على فيسبوك، وأن زوكربيرج تدخل شخصيًا لوقف محاولة حظر مرشحات الجراحة التجميلية على إنستجرام.

ومن غير المستغرب أن يخضع زوكربيرج لتدقيق خاص أثناء جلسة الاستماع. في إحدى المحادثات المحرجة، سأل السيناتور جراهام زوكربيرج عما إذا كان ينبغي لوالدي الطفل الذي مات منتحرًا بعد وقوعه ضحية لمخطط ابتزاز جنسي أن يكون بمقدورهما مقاضاة ميتا. وبدا زوكربيرج غير مرتاح، وتوقف مؤقتًا وقال: "أعتقد أنه يمكنهم مقاضاتنا".



في وقت لاحق، ضغط السيناتور جوش هاولي على مؤسس ميتا بشأن ما إذا كان سيعتذر شخصيًا للوالدين غرفة الاستماع. وقف زوكربيرج وواجه الجمهور. وقال: "أنا آسف على كل ما مررتم به". "لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرًا وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من عدم اضطرار أي شخص إلى المرور بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم. "

وطُلب من شبيجل أيضًا مخاطبة أولياء الأمور مباشرة. "السيد. شبيجل، هناك عدد من الآباء الذين لديهم أطفال تمكنوا من الوصول إلى المخدرات غير المشروعة على منصتك، ماذا تقول لهؤلاء الآباء،" سأل السيناريو لافونزا بتلر مؤسس Snap. قال: "أنا آسف جدًا".

كما هو الحال مع العديد من جلسات الاستماع السابقة التي ضمت الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا، انحرف بعض المشرعين عن الموضوع. وضغط العديد من أعضاء مجلس الشيوخ على Chew بشأن علاقة TikTok مع الصين، فضلاً عن تعاملها مع الإشراف على المحتوى خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. سأل السيناتور توم كوتون مرارًا وتكرارًا الرئيس التنفيذي لشركة TikTok عن جنسيته (تشيو سنغافوري).

كانت هناك أيضًا بعض اللحظات الغريبة، مثل عندما سأل السيناتور جون كينيدي شبيجل عما إذا كان يعرف معنى "yada yada yada" (ادعى شبيجل أنه "ليس على دراية" بهذه العبارة). وتساءل كينيدي: "هل يمكننا أن نتفق... ما تفعله هو ما تؤمن به وكل شيء آخر هو مجرد جبن قريش".



خلال جلسة الاستماع، روجت العديد من الشركات لميزات السلامة الحالية وأدوات الرقابة الأبوية (أطلقت شركة Meta العديد من التحديثات في الفترة التي سبقت جلسة الاستماع). قال Yaccarino، الذي ادعى مرارًا وتكرارًا أن X كانت "شركة جديدة تمامًا"، إن X كانت تفكر في إضافة أدوات الرقابة الأبوية. وقالت: "نظرًا لكوننا شركة عمرها 14 شهرًا، فقد قمنا بإعادة ترتيب أولويات تدابير حماية الطفل وسلامته". "ولقد بدأنا للتو في الحديث ومناقشة كيف يمكننا تعزيز أولئك الذين لديهم ضوابط أبوية.