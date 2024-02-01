علماء يكتشفون حقائق صادمة عن التدخين وتأثيره على القلب

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 17.5 مليون شخص سنويا من أمراض القلب والأوعية الدموية، وقام علماء من ألمانيا بتسمية 5 أشياء صادمة تحدث لقلب المدخن.

عندما يدخن الشخص، فإن المواد الكيميائية المنطلقة من دخان السجائر تؤثر على تركيبة دمه، ونتيجة لذلك، يصبح أكثر سمكا وأكثر لزوجة، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطات الدم، وهذه الجلطات الدموية هي السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يؤدي التدخين إلى إتلاف بطانة الأوعية الدموية ويسبب زيادة تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يؤدي أيضًا إلى انسدادها مع مرور الوقت، ويؤثر دخان السجائر على مستويات الدهون في الدم ويساهم في تطور مرض القلب الوعائي لدى المدخنين.

لقد ثبت منذ فترة طويلة أن النيكوتين يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يزيد مرة أخرى من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وجد علماء أمريكيون أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية والسكتة الدماغية بنسبة 2-4 مرات أكثر من غير المدخنين.

إذا توقف الشخص عن التدخين، فإن خطر الإصابة بالأزمة القلبية ينخفض إلى مستوى غير المدخن إلا بعد 15 عامًا. كما أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين بعد الإصابة بنوبة قلبية يقللون من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى بنسبة تصل إلى 50%.

يعاني ما لا يقل عن 6 ملايين طفل من التدخين السلبي في جميع أنحاء العالم. إنه يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهذا هو السبب في أن الطفل في السنوات الأولى من الحياة يزيد بالفعل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر وكبار السن. من الواضح أنها ليست أفضل بداية للحياة.