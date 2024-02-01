ارتفاع سعر الفول اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. البلدي ولع

سعر طن الفول اليوم الخميس.. ارتفاع سعر طن إردب الفول خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى تجار الجملة، وذلك نظرًا للأزمة الاقتصادية والدولارية الذي يشهدها سعر الدولار بالسوق الموازية، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 49,000 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار إردب الفول خلال تعاملات اليوم، وتحرص الوفد على تقديم كل الخدمات السعرية لمتابعيها، التي تطرأ على الساحة بصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وتعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الخميس

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 49,000 جنيه للطن.

الفول الاسترالي

وسجل سعر الفول الاسترالي ارتفاعًا لدى التجار بلغ نحو 42,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

أسعار الفول الإنجليزى اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقرير يومي عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.