فئة معينة من الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

أفاد علماء من النرويج بأن من بين الرجال الذين يخضعون لعلاج السرطان، هناك فئة يموت ممثلوها أكثر من غيرهم، وبحسب الخبراء فإن معدل الوفيات في هذه الفئة تضاعف.

وقام باحثون من جامعة أوسلو بتحليل العلاقة بين الإصابة بالسرطان والوفيات على مدى فترة 40 عاما، لقد اكتشفوا نمطًا مثيرًا للاهتمام، واتضح أن الأشخاص الذين يتجنبون الزواج يموتون بسبب أمراض السرطان في كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص "المتزوجين".

ولخص مؤلفو المشروع في النهاية أن المرضى الذين لم يتزوجوا قط هم أكثر عرضة للوفاة بسبب 13 نوعًا من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا، بما في ذلك سرطان الرئة والثدي والبروستاتا.

وعلى وجه الخصوص، وجد الأطباء أن عامل الزواج له تأثير كبير على إحصائيات وفيات السرطان بين الرجال ووفقا للعلماء، فإن خطر الوفاة دون النجاة من المعركة ضد المرض بين العزاب المؤكدين يبلغ 35 في المائة، بينما بين الرجال المتزوجين يكون أقل مرتين تقريبا، 18 في المائة.

ويشير الباحثون إلى أبحاث سابقة وجدت أيضًا أن الأشخاص المتزوجين يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة من الأشخاص غير المتزوجين ويعيشون لفترة أطول، ولقد وجد أن الزواج غالبًا ما يؤدب الشخص في أسلوب حياته - فالأشخاص الذين تربطهم علاقات يميلون إلى التدخين والشرب بشكل أقل ويتمتعون بحماية أفضل من التوتر.