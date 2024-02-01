المتهمان خرقا حرمة الحياة الآمنة.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بخطف شاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة خطف شاب ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي بمنطقة عين شمس.

وأسست المحكمة حكمها على ما جاء في أوراق القضية، حيث ثبت ارتكاب المتهمين للجريمة، وذلك من خلال اعترافاتهما، وشهادة الشهود، ونتائج التحريات.

وقالت الحيثيات إن حكم المحكمة جاء رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث أظهر حرص القضاء على حماية المواطنين من الجريمة، وتطبيق القانون على مرتكبيها.



وأكدت المحكمة أن المتهمين قد أخليا بالأمن العام، وخرقا حرمة الحياة الآمنة، وارتكبا جريمة خطف مع المساومة، وهي من الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للمجتمع.

وجاء بأمر الإحالة أن موظف أبلغ بتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول أخبره خلاله بخطف نجله وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم التوصل إلى المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية، وإقدامهما على اختطاف واحتجاز الطفل داخل منزل أحدهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرير المحضر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت النيابة العامة بالقاهرة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.



وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وهي العقوبة المقررة قانونًا لجريمة خطف مع المساومة.