عاجل
عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك " إعصار -2 "

فعاليات التدريب المصرى
فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك " إعصار -2 "

أختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك " إعصار -2 " الذى نفذته عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية ،  وإستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية .

txt

وزير البترول يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية , كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية

التى أظهرت المستوى الراقى والمهارات الفنية العالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وألقى اللواء أح محمـد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمـد زكى 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب 

القوات المسلحة للقوات المشاركة , مشيراً إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لكلا الجانبين .

من جانبه أشاد السفير الهندى بالقاهرة بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية الهندية والإحترافية التى ظهرت عليها القوات المشاركة أثناء تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكرى 

مع الدول الشقيقة والصديقة .

مواد متعلقة

وزير البترول يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

القبض على تاجري مُخدرات بحوزتهما 1.5 كيلو حشيش

أفضل 5 حيل طبيعية تخلصك من الكرش ودهون الفخذين والذراعين

وتبقى الروح معرض لفريد فاضل بقاعة في الأوبرا
الجريدة الورقية