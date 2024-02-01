لاعبات المشروع القومى للموهبة يحصدون المراكز الأولى ببطولة رفع الاثقال برأس البر

شاركت لاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية فى بطوله الجمهورية في رفع الأثقال تحت ١٥ و١٧ و٢٠ سنه للسيدات ، والتى أقيمت بمدينة راس البر خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢٤ ، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحصلت اللاعبه بسمله خالد على المركز الاول فى وزن ٧٦ك تحت ٢٠ سنه وحصلت اللاعبه زينب عبد الحميد على المركز الأول فى وزن ٧٦ك تحت ١٧ سنه فى بطولة الجمهورية لرفع الاثقال برأس البر ، التى شهدت تنافسا شديدا بين المشاركين بالبطولة .

وحرص الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، لتقديم التهنئة للاعبات على حسن على أدائهم ، وظهورهم المميز بالبطولة، وإحرازهم المراكز الاولى لرفع الاثقال فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية.

ومن جانبه أكد الصبروط على نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى اكتشاف المواهب كما توجه بالشكر للاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل للمواهب المصرية فى كافة المجالات الرياضية وغيرها والعمل على تنميتها واعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة ،تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوي جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، يعد نواة للمنتخبات، وينال المشروع اهتمامًا كبيرًا لخدمة الوطن