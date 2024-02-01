بالصور.. وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان معرضًا لمنتجات مركز تدريب مهني

افتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، معرضًا لمنتجات ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة، شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة.

وسلم وزير العمل ومحافظ القاهرة، شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد، الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل "المركز"، على مهن، منها: الطاقة الشمسية، و التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.

واستمع شحاتة، إلى الخريجين الجدد أثناء جولته داخل المعرض والذين وجهوا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمهم في تنمية مهاراتهم وإقامة مشروعات صغيرة.

وتضمنت الفعاليات عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات، بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم .

وخلال لقاء الوزير شحاتة مع ذوي الهمم في الفعاليات اليوم، نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانهم على رأس أولوياتها واهتماماته، قائلًا: الرئيس يتابع خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل وذلك بشكل مباشر.

وفي كلمته، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن افتتاح معرض منتجات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 بالشرابية، يأتي في إطار متابعة" الوزارة" بشكل مباشر، كافة مراحل خطة التدريب المهني التي تنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بمهمة تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم جوائز وحوافز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر.

وتطرق شحاتة، إلى خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، حيث أطلقت مؤخرا مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص، كاستكمال لخطة تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال إن إجراءاته التنفيذية تجرى الأن على قدم وساق لتدريب مليون متدرب بشهادت موثقة ورسمية بالتعاون مع مراكز تدريب القطاع الخاص، موجها نصيحه للشباب بتغير ثقافتهم نحو العمل الحر وتنمية مهاراتهم بالإستفادة من خدمات الوزارة في مجال التدريب المهني.

وأشار إلى أن تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بمحافظة القاهرة، يأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم بدمجهم في سوق العمل تنفيًذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه في إطار هذه الخطة نجحت الوزارة في توفير 10 آلاف و 579 شابا وفتاة من ذوي الهمم في عام 2023 فقط .

وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال على مُشاركة الوزارة ومديريتها هذه الفعاليات، والتواجد في المعرض بمنتجات خاصة بأنشطة وبرامج تدريبية تُنفذها المحافظة.، مؤكدا على أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في العمل والتنمية.

وزير العمل

ومن ناحيته، قال محافظ القاهرة، خلال الفعاليات إن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة.

كما أكد أن محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره فى برامج تنفيذية عديدة من خلال التعاون متعدد الأطراف بين كافة الجهات المعنية لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أننا نلتقى اليوم معًا لنجني ثمار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ووزارة العمل متمثلة فى مديرية العمل بالقاهرة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكذلك التدريب المهني والتطوير ورفع الكفاءة.

وتابع: أننا نشهد اليوم تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وشهادات إتمام التدريب المهني لعدد 32 من أبنائنا المتميزين على أعمال الصيانة للأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى تحقق بتعاون شركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدًا أن محافظة القاهرة تشجع الشباب على الاستفادة من الدورات التي تقدمها لهم وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني التى تعد أحد وسائل الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة مع ما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية.

وزير العمل

وفي السياق ذاته، قال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل، وتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بمتابعة تنفيذ المنشات لقانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم .

موجها الشكر والتقدير للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتقديمه الدعم المستمر لمتابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن مديرية عمل القاهرة قامت بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف الخاصة بذوى الهمم تحت رعاية الوزير والمحافظ، حيث أنه و فى مارس 2023 قامت المديرية بتنظيم ملتقى ذوى الهمم وتم تعينهم ونشر الاسماء على الموقع الخاص بالوزارة على ثلاث دفعات ويعد هذا حدث جديد قدمته الوزارة للتاكيد على مبدأ الشفافية من المواطنين، وفى اغسطس 2023 على هامش ملتقى للتوظيف من الجنسين تم تسليم عقود عمل، وفى سيتمبر 2023 على هامش ندوة مبادرة سلامتك تهمنا تم تسليم عقود عمل لذوى الهمم، وكذلك تولي المديرية اهتماما بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتشجيهم على العمل الحر والحصول على فرصة عمل لائقة وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.