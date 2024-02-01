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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محطة مياه الأميرية تجتاز كافة المراجعات المؤهلة لتجديد اعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة

محطة مياه الأميرية
محطة مياه الأميرية

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن محطة مياه الأميرية قد اجتازت بنجاح  اليوم كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى.

 وأكد “الشيمي”، أن الشركة لا تدخر أى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية، مشيرًا أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وجدير بالذكر أن محطة مياه الأميرية، تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام  ١٩٦٢م، وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٤٢ فدان، كما يبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٤٤٠ ألف متر مكعب/ يوم.

فيما يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية- الوايلى- حدائق القبة- غمرة- مدينة نصر- الزاوية الحمراء- منطقة الشرابية- طريق النصر، بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.


 

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