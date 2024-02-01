تصريح خطير من الاستخبارات الأمريكية عن صراعات الشرق الأوسط

أكد مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، بأنه لم يشاهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، محذرا من التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

ووردت تصريحات، بيرنز، في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، قال فيه إنه أمضى معظم سنواته الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم ير خلالها هذه المنطقة، من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد، بحسب قوله.

وأضاف بيرنز أن "المنطقة أصبحت تواجه مشكلات صعبة للغاية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

ويرى المسؤول الأمريكي أن الأزمة في غزة، تعتبر "تذكيرا مؤلما بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يطرحها على الولايات المتحدة"، داعيا إلى "إحياء الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى"

ونفى بيرنز أن تكون بلاده مسؤولة وحدها عن حل مشاكل الشرق الأوسط التي وصفها بـ"المزعجة" لكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن حلها دون قيادة أمريكية نشطة، بحسب قوله.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس حاليا، الخيارات المتاحة للاعتراف بدولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين.