المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين سرقوا وإتلفوا كابلات إحدى شركات المحمول بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامهم بسرقة وإتلاف كابلات خاصة بإحدى شركات المحمول بدائرة مركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية لعام 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من: « إسلام. ح. أ» 22 عاما، عامل، و «صبحي. الـ . ع » 23 عاما عامل، و« محمد. أ. الـ» 23 عاما سائق، و «جمال. أ. م» 21 عاما سائق، والمقيمين بدائرة مركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة وإتلاف كابلات خاصة بإحدى شركات المحمول بدائرة المركز.

وتبين من التحريات وأقوال أحد الشهود ويدعي «السيد. م» عامل مقيم بدائرة مركز أبو كبير، بأنه ورد إليه اتصالاً مفاده وجود خلل وعطل بالمحطة التابعة لإحدى شركات المحمول، وحال وصوله أبصر المتهم الثالث مستقلا دراجة نارية واصطدم به،

وقام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات وكذا إتلاف باب الكابينة «كابل باور»،وسرقة كابلات خاصة بالشركة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا كابلات إتصالات مملوكة لإحدى شركات المحمول، وأتلفوا جزء منها ما أدى لانقطاع الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وكذا عطلوا خطوط تليفونية معدة لمنفعة عمومية وأتلفوا شيئا من آلاتها، وتسببوا عمداً في انقطاع الإتصلات وذلك بقطع الكابلات الموصلة للخدمة، وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وأدوات عبارة عن «مقص حديدي، ومفك، وبنسة حديدية».

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.