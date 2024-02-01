الزام برايم القابضة بسداد 6.4 مليون جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً قضائياً في الجلسة الاستئنافية للدعوى رقم 439 اقتصادي لسنة 13ق، والمرفوعة من الرئيس التنفيذي الأسبق ضد شركة برايم القابضة للاستثمارات بالزامها أن تؤدي للرئيس التنفيذي الأسبق تعويضا.

قالت الشركة في بيان للبورصة، أن الحكم القضائي يلزم برايم القابضة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً اتفاقياً بمبلغ 6.4 مليون جنيه وفائدة قانونية على المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام سداده

وكان الرئيس التنفيذي الأسبق رفع قضية ضد الشركة يطالبها بمبلغ قدره 11.9 مليون جنيه، وهو قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد العمل المؤرخ 2 يوليو 2019، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة من 1 مارس لعام2020