حسام الدين حسين: نحن بأشد الحاجة للثقافة ومعرض الكتاب السبيل للنجاه

أعرب الإعلامي حسام الدين حسين، عن سعادته بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للتطور الكبير الذي يشهده كل عام.

وقال حسين في تصريحه لـ"الوفد"، أن المعرض هذا العام يولى اهتمامًا كبيرًا بالحضارة المصرية القديمة نظرًا لشخصية العام وهو الدكتور سليم حسن عالم المصريات الشهير، وهو شخصية استثنائية في علم المصريات وتاريخ مصر المعاصر، إذ يعد أول من سافر في بعثة تابعة لجامعة مصرية، وله أيادي بيضاء على كثير من الكشوفات الأثرية في مصر.

وأضاف هناك نافذة مهمة على الحضارة المصرية القديمة من خلال الندوات المختلفة عن الموسيقى والعمارة والعلوم وثقافة المصري القديم، فضلًا عن تقديم برنامج دولي مهم جدًا باستضافة مملكة النرويج وهي شهيرة بالأدب العالمي والمسرحي، والتعاون في الملكية الفكرية بين النرويج ومصر.

وأشاد حسين، بالإقبال الضخم على معرض الكتاب، حيث تجاوزت الأعداد حتى الآن 2 مليون ونصف زائر، مؤكدًا أنه أهم حدث ثقافي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وهو السبيل ووسيلة النجاه للمصريين لأننا في هذا التوقيت أشد ما نكون في احتياج للكتاب والثقافة وزيادة الوعي للتقدم والتطور.

ولفت إلى البرنامج الثقافي الحافل وسلسلة الندوات التي تتناول الحضارة المصرية القديمة بعنوان "الخروج إلى النهار"، وأيضًا المؤتمرات العلمية والثقافية المهمة، وتخصيص يومًا كاملًا لـ طه حسين رائد التنوير في مصر والوطن العربي تحت عنوان "استعادة طه حسين".

وتابع: وأيضًا هناك اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية وتوثيق جرائم الاحتلال وقصص الأبطال والأطفال الذين سقطوا في قطاع غزة.

وأوضح اهتمام وزارة الثقافة بتخصيص مجموعة من الندوات المهمة المتعلقة بمرور 50 عام على حرب أكتوبر واكتشاف المزيد من القصص والبطولات الخاصة بالنصر العظيم، متمنيًا من القائمين على معرض الكتاب في العام القادم مزيد من الحضور لأبرز المثقفين والكُتاب والفلاسفة العالميين مثل باولو كويلو.

وأكد على اهتمامه الكبير بإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة، لما يقدموه من الابداعات العالمية بأسعار مخفضة، قائلًا: نحن في حاجة لتلك التخفيضات.

واختتم حديثه: اشتريت مجموعة كبيرة من الكتب من أهمها موسوعة عن السيرة الشعبية لتاريخ العالم من المركز القومي للترجمة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.