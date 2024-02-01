قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، حبس مرافق مريضة تعدى على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمي، بقطعة حديدية، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية التعليمي

وكشفت التحريات الأولية أن المرافق للمريضة طلب الدخول إلى المريضة داخل العناية المركزة إلا أن الطاقم الطبي رفض الزيارة بسبب حالتها لا تسمح بذلك فقام بالتعدي على الطبيب بضربه.



وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا بتعدي مرافق مريضة بقطعة حديدية على أحد الأطباء داخل مستشفى المطرية التعليمي، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستلزم وضعه في العناية المركزة، وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه زوج ابنة مريضة محجوزة في العناية المركزة في المستشفى.

وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة لطبيب لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي، بعد التعدي عليهم من قبل المتهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.