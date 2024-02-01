أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، إنطلاق برنامج «دوى» لتنمية المهارات الحياتية للنشء، بمركز شباب الوقدة بالمراغة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أن برنامج «دوى» يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية، والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، وذلك لتدريب النشء من سن ١٢ سنة إلي ١٨ سنة، لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

وجاء في البيان أن التدريب يركز على المهارات الشخصية، مثل الوعي بالذات، والمرونة المعرفية، وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وتدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية، مثل التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، وتقبل الآخر، وتعلم كيفية التعلم، وتواصل المرسل والمستقبل، والتواصل اللفظي وغير الفظي، والتفكير الإبداعي، ومناطق التعلم، وتنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، ومفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، ومهارات التعامل مع الآخرين، والتواصل، وطرق الإقناع والتأثير .