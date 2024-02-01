أزهر سوهاج تواصل ندوات برنامح «أهلا بك في الأزهر» لطلاب البرنامج التأهيلي

واصلت منطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عقد ندوات البرنامج التثقيفي «أهلا بك في الأزهر»، لطلاب البرنامج التأهيلي، بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والدكتور مرتضى أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي، وأحمد شومان، منسق البرنامج التأهيلي بالمنطقة.



وأقيمت ندوة تثقيفية لطلاب البرنامج التأهيلي بإدارات طهطا وطما وجهينة والمراغة شمال محافظة سوهاج، بمقر معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي، حيث تم شرح وتوضيح بعض الموضوعات المتعلقة بالعقيدة والقضايا الراهنة، وذلك بحضور الشيخ عوني أبو عمران، مدير إدارة طهطا، والأستاذة إلهام قناوي، وكيلة الإدارة.

ويهدف البرنامج التثقيفي إلى توعية الطلاب بقضايا العقيدة والتساؤلات حول أهم الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير.

وكان فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد إفتتح فعاليات البرنامج التثقيفي الثاني «أهلا بك في الأزهر» لطلاب البرنامج التأهيلي بالمنطقة، بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والشرعية، والدكتور عمر إبراهيم تمام، والدكتور مرتضى أبوشارب مدير التعليم الإعدادى، وأحمد شومان، منسق البرنامج التأهيلي بالمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات.



ويهدف البرنامج التثقيفي إلى توعية الطلاب بقضايا العقيدة والتساؤلات حول أهم الموضوعات، وذلك خلال الفترة من ٣٠ يناير إلى ١ فبراير المقبل، حيث استهدف البرنامج التثقيفي والذي عقد بمعهد فتيات الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائي طلاب إدارات: (سوهاج- أخميم- المنشاة).