في ثامن أيامه.. إقبال كبير على معرض الكتاب من الأسر والشباب

شهد مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كبيرًا، من الجمهور على معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثامن أيامه، إذ حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب الأطفال وزيارة المعرض وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وشهد المعرض إقبالًا من الشباب على الندوات ودور النشر، للاطلاع على الكتب المطروحة والمشاركة هذا العام، فضلًا عن التجمهور على سور الأزبكية وجناح الكتب المخفضة.

معرض الكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.