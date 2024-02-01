تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث بشارع البحر بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لدراسة إجراءات تركيب مطبات للحد من الحوادث المرورية بشارع البحر داخل مدينة طنطا، وضبط الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة استجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أماكن تكرار الحوادث في شارع البحر خلال الفترة الماضية وتوضيح أسبابها لدراسة ووضع الحلول التي يمكن تنفيذها فورا للحد من تكرار الحوادث بتلك الأماكن خلال الفترة القادمة والتي يعد ابرزها تركيب مطبات واشارات لعبور المشاة.

وعلى هامش الجولة عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة طنطا ومدير الإدارة المالية والإدارية بالديوان العام وجه خلاله بتوريد وتركيب مطبات صناعية بشارع البحر و إشارات مرورية جديده وصيانة الاشارات المتواجدة لعبور المشاة بالاتجاهين بحي اول و ثان طنطا نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة .