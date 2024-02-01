دوري الأسرة المصرية "أسرتنا قد التحدي" لتعزيز اللياقة البدنية والروابط العائلية

قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، أن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أعلنت عن النسخة الثانية من "دوري الأسرة المصرية"، تحت شعار "أسرتنا قد التحدي"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الأسرة المصرية ورفع معدلات اللياقة البدنية .

وأضاف وكيل الوزارة، أن دوري الأسرة المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء نحو ممارسة الرياضة والمداومة عليها، ورفع معدلات اللياقة البدنية للأسر.



وأوضح الدكتور محمد فريد شوقي، أن شروط المشاركة في دوري الأسرة المصرية أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد (الأب، الأم، وعدد 2 من الأبناء)، وأن يكون عمر الأبناء بين 13 و16 سنة، بغض النظر عن الجنس (ذكور وإناث).



في حالة الأسر التي لديها ابن أو ابنة واحد فقط، يُسمح بإضافة أحد أبناء الأقارب ليكتمل أفراد الأسرة إلى 4 أفراد. كما يُسمح بإضافة عدد 2 من أبناء الأقارب كاحتياطي للأبناء الأساسيين، على أن يكونوا في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 سنة.



ونوه وكيل الوزارة، إلى أن المشاركة في دوري الأسرة المصرية تستهدف عدد 500 أسرة في كل محافظة. وستحصل الأسر الفائزة على مستوى كل محافظة على جوائز عينية، بالإضافة إلى رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية للجوائز تصل إلى مليون جنيه.



وأكد "شوقي" على أن المحافظات المشاركة في النسخة الثانية لدوري الأسرة المصرية تشمل 23 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، البحيرة، بني سويف، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، الغربية، قنا، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، جنوب سيناء، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسر السوهاجية التي ترغب بالمشاركة في دوري الأسرة المصرية الثانية، بزيارة الرابط التالي:

https://www.emys.app/sport/family-league/