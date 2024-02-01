١٠ أصناف جديدة لعلاج الأورام

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي سد العجز وحل اي ازمات تتعلق بين الوقت والآخر بنواقص الادوية والمستلزمات الطبية وكذلك المستهلكات...فقد تم إدراج ١٠ أصناف Biosimilars كبديل محلى بمجال الأورام والبيولوجي وهو ما حقق توفيرا يبلغ 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى.،حيث يتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة)".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 90% من الأدوية محليا.

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول" وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة"..علي الجانب الاخر نفى الدكتور حسام عبدالغفار حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.

وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.