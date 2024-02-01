خدمات طبية لـ 2352 مواطن ومواطنة بقرية هوُ شمال قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي نظمت قافلة طبية مجانية بمركز شباب "هو" بنجع حمادي شمال قنا، وقدمت خدمات لـ 2352 مواطن ومواطنة.

ونوه أن القافلة، ضمن فاعليات حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل " التى اطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأحد الماضى بقنا.

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 2352 مواطن في 6 تخصصات طبية بواقع " 522 حالة باطنة، ، 139 حالة أمراض نساء وتوليد ، و 359 حالة طب اطفال ، و770حاله عظام ،461 حالة جلدية و 47 حالة تنظيم الأسرة ". و تم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن تحويل 3 للعيادات، و عمل سونار لعدد 63 حالة.

وأبرز أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .



