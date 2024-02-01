موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني الليلة

يحتضن ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز، صدام كروي من العيار الثقيل يجمع بين فريقي ريال مدريد ونظيره خيتافي، في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي



تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وخيتافي



يعلق على المباراة، حسن العيدروس.

ويبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم بحثًا عن خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني في ظل الصراع القائم مع جيرونا مفاجأة الموسم الحالي في الليجا.

حيث يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء واحد وله مباراة مؤجلة وتسجيل 45 هدفًا وتلقي 14.

بينما يأتي فريق خيتافي بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 28 هدفًا وتلقي مثلهم.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

خط الدفاع: كارفخال – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجر – ميندي

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز

