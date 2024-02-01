ريال مدريد يبحث عن إعتلاء صدارة الدوري علي حساب خيتافي الليلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق خيتافي في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، ويحتضن الصدام المرتقب ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز.



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك برصيد 54 نقطة، خلف فريق جيرونا المتصدر برصيد 55 نقطة، ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وخيتافي

يعلق على المباراة، حسن العيدروس.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

خط الدفاع: كارفخال – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجر – ميندي

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز

