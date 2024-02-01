إعلام جنوب الوادي تستضيف تدريبًا لهيئة قضايا الدولة

قالت الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي، إن 45 مستشارًا من هيئة قضايا الدولة يشاركون بالدورة التدريبية "التحول الرقمي ..والأمن السيبراني " بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام.

وبيًنت كمال، أن الدورة التدريبية لمستشاري قضايا الدولة ( بيئة مؤسسية رقمية آمنة ) تسعى لتحقيق أهداف مصر الرقمية ورؤية مصر٢٠٣٠ في مجال التحول الرقمي ونشر المعرفة والوعي الرقمي.

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية تزامناً مع جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية لكافة الجهات والهيئات القضائية.

ويُحاضر فى الدورة، المهندس انطونيوس وجيه ميخائيل محاضر السلوك التكنولوجي والأمن السيبراني بالمعهد الأمني للتنمية البشرية وترأس الندوة المستشار عمرو أبوالفتوح من الأمانة العامة للهيئة .

وفي إطار الدورة التدريبية والمنعقدة بجامعة جنوب الوادي أهدى كل من المستشار محمد سليمان حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع قنا أول ، والمستشار أيمن فريج نائب رئيس فرع قنا ثان درع الهيئة للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تقديرا لجهوده في إتمام الدورة التدريبية للسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة بقنا والمنعقدة بكلية الإعلام بالجامعة.

تكريم رئيس جامعة جنوب الوادي

كما تم تكريم الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث و على عامر مدير عام الشئون القانونية على جهودهما فى الاعداد والترتيب والتنظيم لانعقاد الدورة وتم توجيه الشكر لهم.