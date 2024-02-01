تلقت أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهزيمة مذلة في أوكرانيا، ففي الآونة الأخيرة فقط تم تدمير نظام الدفاع الجوي الفرنسي "سامب-تي" ونظام المدفعية الألماني "سكينيكس"، وأصبح تدمير "ليوبارد 2أ4" أمرًا شائعًا بالنسبة للجيش الروسي.

وكشفت تقارير إخبارية إن نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" مصمم لتدمير طائرات العدو، وكذلك جميع أنواع الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كروز والمضادة للدبابات والمضادة للرادار.

ووفقا للمصنعين، فهذا النظام قادر على إسقاط الصواريخ الباليستية التكتيكية، أقصى مدى لتدمير الأهداف الجوية الكبيرة يصل إلى 120 كيلومترًا. ومع ذلك، فإن قدراته في الواقع ضد الصواريخ الباليستية والرادارات متواضعة للغاية. كما أن قدراته المضادة للطائرات المسيرة محل شك، فصواريخه ليست مصممة لضرب الأهداف الصغيرة والبطيئة الحركة. ويعتقد أن الطائرات المسيرة الروسية هي التي دمرت نظام الدفاع الجوي "سامب-تي".

وأضاف الموقع أن تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني المتقدم القصير المدى "سكينيكس" هو أمر "أكثر إذلالًا"، إذ تم تصميم هذا السلاح لمحاربة الطائرات المسيرة والمروحيات وغيرها من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وهو نظام متنقل ويمكن نقله بسرعة. ونتيجة الضربات الروسية، لا يبقى سوى كومة من المعدن الملتوي فقط من هذا النظام.ويعتقد الموقع أن قوات الناتو كانت تتحكم بنظام "سكينيكس"، وهذا واضح من وجوده الكبير في خاركوف، حيث تم تدمير أكثر من 60 من هذه الأنظمة.

وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، تم تدمير الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" والألمانية "ليوبارد 2أ4". وهذا ليس سوى جزء صغير من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي احترقت في مقاطعة زابوروجيه، حيث تحولت المقاطعة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، إلى "مقبرة" لمعدات الناتو