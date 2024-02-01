وباء خارج عن السيطرة يعصف بالولايات الأمريكية

أفادت تقارير إخبارية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع وباء "خارج عن السيطرة" من الأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً للجمعية الوطنية للأمراض المنقولة جنسيا.

فيما يأتي هذا التحذير بعد إصدار تقرير بيانات سنوي عن الأمراض المنقولة جنسيا من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي أي"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت".

وكشف موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 2.5 مليون حالة من حالات الكلاميديا والسيلان والزهري في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشار إلى أن العدوى المنقولة جنسيًا الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في عام 2022 هي الكلاميديا، والتي ظلت في الصدارة لسنوات حتى الآن. ومع ذلك فإن الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بمرض الزهري هو الذي يثير قلق مسؤولي الصحة أكثر من غيره.

ووفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد زادت حالات مرض الزهري في جميع مراحله بنسبة 80 في المائة في السنوات الخمس الماضية.

في حين أن معظم الناس يعتقدون أن البالغين يصابون بالأمراض المنقولة جنسيًا، فإن مرض الزهري يهدد حياة الأطفال أيضًا. وعندما يصاب الطفل بمرض الزهري من الأم في أثناء الحمل أو الولادة، فإنه يعرف باسم الزهري الخلقي.