الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار عمرة رمضان 2024

أداء مناسك العمرة
أداء مناسك العمرة

أسعار عمرة رمضان 2024.. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، عن أسعار العمرة بغية الاختيار من البرامج المختلفة حسب القدرة المالية المتاحة، واختيار البرنامج الأنسب لهم.

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حكم أداء مناسك العمرة

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طوني خليفة يصر على أداء العمرة.. تجربة دينية أتمنى خوضها

الموعد الرسمي لشهر رمضان

ووفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، إلا أن الموعد الرسمي لشهر رمضان ستحدده دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال، حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى.

أسعار عمرة شهر شعبان 2024

-  سعر البرنامج للفرد بغرفة ثنائية 44500 جنيه

- سعر البرنامج للفرد بغرفة ثلاثية 37500 جنيه

- سعر البرنامج للفرد بغرفة رباعية 35000 جنيه

أسعار عمرة رمضان 2024 

بلغ سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه

بلغ سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه

بلغ سعر البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه

خطوات التأكيد من صحة باركود العمرة 

في البداية الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة من هنا 

اختيار االمعتمر كلمة خدمة الاستعلام

إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي

النقر على أيقونة بحث جديد

أخيرًا على الفور مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا

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