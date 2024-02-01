فيتور روكي يضع بصمته الأولى مع برشلونة

سجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، هدفه الأول مع فريق برشلونة، في المباراة المؤجلة ضد أوساسونا بالجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وانضم فيتور روكي إلى النادي الكتالوني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي أتلتيكو بارانانيسي البرازيلي.

وشارك البرازيلي في الدقيقة 62، من مواجهة فريق برشلونة مع أوساسونا في الجولة الـ 20 من الدوري، وتمكن أن يسجل هدف بعد أقل من دقيقة.

بعد مرور 63 دقيقة، قدم فيرمين لوبيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسددها روكي برأسه داخل المرمى.

فيتور روكي

وتٌعد مباراة أوساسونا وبرشلونة هي الـ 6 له مع الفريق الكتالوني، بعد خوضه 3 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتين في بطولة الكأس.

قبل تلك المواجهة، لم يساهم فيتور روكي بأي هدف أو صناعة لصالح برشلونة.

وكشفت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات أن النجم البرازيلي أصبح ثاني أسرع بديل يسجل هدفا لبرشلونة في هذا الموسم بعد زميله مارك جويو.

وأكدت أن جويو سجل هدفا في مرمى أتلتيك بلباو، بعد مرور 35 ثانية فقط من دخوله كبديل، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 1-0 في المباراة الـ 10 من الدوري الإسباني، في المقابل، سجل روكي هدفًا في مرمى أوساسونا بعد 68 ثانية من دخوله كبديل.