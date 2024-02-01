تكريم الكابو حميد الشاعري بملتقي التميز والإبداع

كرم مساء امس، ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية، برعاية وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية، الفنان حميد الشاعري، بجائزة "التميز والإبداع" على مسيرته الطويلة، وذلك باحدى فنادق التجمع الخامس الكبرى.

وأبدى الكابو حميد الشاعري، سعادته بالتكريم، مؤكدا أن الملتقى يهدف لتقديم رسالة ثقافية تنويرية، وألقى قصيدة شعرية على المسرح، فور تسلمه التكريم، بعدما داعب الجمهور بإيفهاته وخفة ظله المعهودة.

وقال الشاعري أبيات شعر في حُب مصر

"أغنيلك تحاوطيني .. أناديلك تضميني"، موجهها لجمهورية مصر العربية التي عشقها منذ اللحظة الأولى لوصوله لها، وارتبط بها منذ أول زياره، وبعدها قرر الاستقرار بها.

وحضر الاحتفالية عدد من النجوم والفنانين، أبرزهم أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.