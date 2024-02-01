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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بعد إنهاء أزمة القيد

أعلن أحمد سليمان المتحدث بإسم نادي الإسماعيلي عن التوقيع مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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الإسماعيلي يتعاقد مع حاتم سكر بطلب من ايهاب جلال


وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انهينا الاتفاق والتوقيع مع كلًا من ايريك تراوري، عبد الكريم مصطفى من مصر للمقاصة، أحمد الشيخ من الاتحاد، هشام محمد وحاتم سكر من الزمالك".
وتابع "اشيد باحترام حاتم سكر عدم الإعلان عن انضمامه للإسماعيلي والانتظار حتى يعلن النادي، هذا يعبر عن مدى احترام وتقدير اللاعب للكيان الجديد المنضم إليه".
وأختتم سليمان تصريحاته "جاري قيد الخمسة لاعبين في اتحاد الكرة، ويمكن القول بأن تأجيل القيد حتى يوم الثلاثاء جاء لمراعاة ظروف نادي الإسماعيلي".

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