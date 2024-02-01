ضياء السيد: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي كان في حاجة لضم حارس مرمى، وكان من الخطأ عدم التعاقد مع محمد أبوجبل، مشيرًا إلى أن الحارس كان ملتزمًا معه في المنتخب ولم يدخل في أي صدامات مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة Etc: "لم يكن هناك أي أزمة بين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل خلال وجودنا في منتخب مصر، ودائما كان الشناوي يهنئ أبوجبل بعد كل مباراة على مستواه القوي".

وأضاف: "الأهلي كان يحتاج لحارس مرمى، ولا أعرف ما حدث، ومحمد الشناوي من الشخصيات الجيدة، ولكن لا أعرف ما حدث في هذه الأزمة، والطبيعي أن الأهلي كان يضم حارس جديد، وكنت أفضل التعاقد مع حارس جيد، وقد يكون هناك بعض العقبات في ذلك وأعتقد أن الكابتن أحمد شوبير يعلم النادي الأهلي ومصلحته جيدًا".

وأكمل: "عبدالله السعيد صفقة مميزة لنادي الزمالك، وهو مفيد ومكسب للفريق في وسط الملعب، والتوليفة الأفضل دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد، والباقي موجود معهم في المنافسة، ومعظم العناصر متشابهة في الفريق مثل سيف جعفر وناصر ماهر وأحمد حمدي وأوباما، الأمور تحتاج لوقت، وبصمة المدير الفني الجديد القادرة على التعامل مع هذه المعطيات، لكن عليه رؤية اللاعبين أولا في الملعب ومن ثم القدرة على توظيفهم بشكل يناسب الفريق".

وزاد: "هناك بعض اللاعبين الجدد للزمالك في حاجة لوقت من أجل التأقلم، لذلك عنصر الصبر مطلوب جدًا في المرحلة القادمة.. والزمالك قادر على الفوز بالكونفدرالية بنسبة 95%".

وتابع: "عقد روي فيتوريا يصل لـ240 الف يورو، اتمنى ظهور عقده كما سبق وظهر عقد كيروش على الهواء، وكان يحصل على 70 ألف يورو".

وأضاف: "كان يجب مناقشة الأمور بهدوء وبعيدًا عن الاسكريبت الذي نراه لدى البعض، وكيروش دائمًا كان يريد اختيار العناصر الشابة لمنتخب مصر، ومثال على ذلك ضم أسامة فيصل في خط الهجوم عندما كان نسعى لضم رأس حربة للبطولة العربية".

واتم: "متواصل مع كارلوس كيروش، ولكن لا أعلم مدى إمكانية موافقته على العودة مجددًا لقيادة منتخب مصر، ولكن كل شئ وارد قد يوافق على العودة، إذا كان التعامل معه بشكل مختلف، ووفقًا لأمور إدارية معينة".