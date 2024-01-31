إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار لشركة تسلا

في عام 2018، منحت شركة Tesla Elon Musk حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار ساعدت في دفعه إلى قمة أغنى قوائم أغنى العالم. الآن، أصدر أحد القضاة في ولاية ديلاوير قرارًا ببطلان الصفقة بين الشركة والرئيس التنفيذي ووصف التعويض بأنه غير عادل للمساهمين. كما رأينا في البداية وأوردته Chancery Daily on Threads، أصدرت محكمة Chancery في ولاية ديلاوير قرارها بشأن الدعوى المرفوعة من قبل ريتشارد تورنيتا. اتهم المساهم في شركة تسلا شركة صناعة السيارات بانتهاك واجبها الائتماني من خلال الموافقة على حزمة تعمل على إثراء رئيسها التنفيذي بشكل غير عادل.

وكتبت القاضية كاثلين ماكورميك في القرار أن ماسك "تمتع بعلاقات وثيقة" مع المديرين الذين كانوا مسؤولين عن التفاوض على حزمة راتبه نيابة عن تسلا، مما يعني أنه "لم تكن هناك مفاوضات ذات معنى حول أي من شروط الخطة". تحدث القاضي أيضًا عن كيفية امتلاك " ماسك " لـ 21.9% من شركة صناعة السيارات عندما تم التفاوض على الحزمة. وقد أعطاه ذلك "كل الحافز لدفع تسلا إلى مستويات النمو التحويلي"، لأنه كان سيحصل على 10 مليارات دولار مقابل كل 50 مليار دولار من الزيادة في القيمة السوقية.

"بعد أن اجتاح مجلس الإدارة خطاب "كل الاتجاه الصعودي"، أو ربما كان مبهرًا بجاذبية " ماسك " الخارقة، لم يطرح مجلس الإدارة مطلقًا سؤال الـ 55.8 مليار دولار: هل كانت الخطة ضرورية لتسلا للاحتفاظ بـ " ماسك " وتحقيق أهدافها؟" كتب القاضي في وثيقة المحكمة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست، فقد قضت بأن تورنيتا يحق لها "الإلغاء" وأمرت شركة تيسلا ومساهميها بتنفيذ قرارها والتراجع عن الصفقة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان معسكر ماسك استئناف حكمها.

لقد باع Musk بعضًا من أسهمه في Tesla للمساعدة في دفع ثمن استحواذه على Twitter، التي أصبحت الآن X، منذ وقت الموافقة على حزمة راتبه. في الوقت الحالي، يمتلك حوالي 13% من شركة Tesla، على الرغم من أنه قال مؤخرًا إنه يريد السيطرة على الشركة بنسبة 25% قبل أن يشعر بالارتياح لتطويرها لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وردًا على قرار المحكمة، غرد ماسك قائلاً: "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير". كما نشر أيضًا استطلاعًا للرأي يسأل أتباعه عما إذا كان ينبغي لشركة Tesla تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، حيث يقع مقرها الرئيسي.