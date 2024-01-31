وليد عبداللطيف: فسخ عقد فيتوريا يورط مصر بدفع 600 ألف دولار

قال الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن حازم إمام واتحاد الكرة عليهم أن يتقدموا باستقالتهم بعد نتيجة المنتخب في كأس الامم الإفريقية، مشيرًا إلى أن مدير منتخب مصر يحصل على 200 ألف يورو، وكل تاريخه أنه قام بتدريب فرقتين.

وتابع "عبد الطيف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إنهاء تعاقد المدرب الحالي يعني دفع 600 ألف دولار كشرط جزائي وفقًا للعاقد، وهذا بمثابة كارثة، وإذا استمر المدرب فهذه كارثة أكبر، معقبًا: "المدرب شخصيته ضعيفة، وغير قادر على اتخاذ قرار جيد في الملعب والميديا تؤثر كثيرًا على قراراته".

وأضاف أن هيبة الكورة المصرية انتهت في البطولة الحالية لكأس الأمم بسبب اتحاد كرة القدم الحالي، متابعًا: "مدير المنتخب إذا استمر، فهذا عار على الكورة المصرية، المدرب الحالي لم يدرب أي منتخب في الوقت السابق".