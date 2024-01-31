عصام كاريكا يحتفل بعقد قران ابنته بحضور الأهل والأصدقاء

حرص الفنان عصام كاريكا على الاحتفال بعقد قران ابنته المخرجة مى، على المهندس هشام نبيل، وذلك وسط أجواء عائلية، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان أحيي الفنان عصام كاريكا، مؤخرًا حفلًا غنائيًا فى لبنان أيام 27 و28 يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

عصام كاريكا

ويتعاون النجم محمد فؤاد مع الملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق"، حيث انتهى فؤاد من تسجيلها فى الاستوديو.

حالة انتعاش فنية يعيشها الفنان عصام كاريكا حاليًا، وذلك بعد عودته إلى عالم التلحين بقوة بعد فترة انشغل فيها بالغناء وإصدار أغانى خاصة به.

الكينج وكاريكا

حيث انتهى عصام كاريكا خلال الفترة الأخيرة من تلحين عدد من الأغانى مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم الكينج محمد منير والنجم اللبناني راغب علامة ومؤخرًا مع النجوم إيهاب توفيق الذى تعاون معه في أكثر من أغنية ثم محمد فؤاد الذى انضم إلى هذه القائمة.

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كاريكا وإيهاب توفيق

الصعايدة

وطرحت مؤخرًا أغنية "الصعايدة" لكل من المطرب عصام كاريكا وشيبة وهشام كاريكا، ويعد الكليب الذى تم تصويره فى الفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

كاريكا ومحمد فؤاد

وتعاونت المطربة ديانا حداد، مع الفنان عصام كاريكا و وزيزو فاروق ومحمد يحيى وعزيز الشافعى فى أغانى جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث تقوم بتسجيلها لطرحها خلال موسم الصيف، لتفتتح بها الموسم وتمتع جمهورها بباقة جديدة من ألمع أغانيها.

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استطاعت النجمة اللبنانية ديانا حداد خطف الأضواء نحو أناقتها المفعمة بالاحتشام والنعومة في آن واحد.

وبدت ديانا حداد بإطلالة محتشمة جذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وارتدت جمبسوت أنيق التصميم مجسم، صمم الجزء العلوي من الساتان والجزء السفلي مزركش ببعض الرسومات، ونسقت عليه كرديجان طويل صنم من قماش الساتان باللون الأبيض في الأزرق الغامق،

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.