أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو يتفقدون معبر رفح ومخازن المساعدات

قام وفد برلماني رفيع المستوي من دولة الدنمارك من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، بزيارة الي المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، بحضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ولطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المخازن تستقبل المساعدات المتنوعة الخاصة بقطاع غزة والتي تصل الي مدينة العريش من مختلف الدول والمنظمات والهيئات.

أضاف زايد، أنه تم استعراض طرق استقبال المساعدات وتصنيفها وتخزينها وطريقة إدخالها الي قطاع غزة، والأعداد التي تم تخزينها والأعداد التي وصلت الي قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في الدخول الي قطاع غزة، والمعوقات، وغيرها من كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدات منذ وصولها وحتي تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

كما قام الوفد بزيارة تفقدية الي معبر رفح البري تفقد خلالها شاحنات المساعدات واستمع الي شرح حول الأنواع والأصناف التي يتم إدخالها الي قطاع غزة وطريقة إدخالها والمواصفات الخاصة بعملية الإدخال والإجراءات المتبعة في إدخال شاحنات المساعدات وأعداد الشاحنات التي تدخل الي القطاع والمعوقات والعراقيل التي يضعها الجانب الأخر لإدخال المساعدات الي القطاع وفترة انتظار شاحنات المساعدات وطريقة التفتيش التي يقوم بها الجانب الأخر والوقت المستغرق في عملية التفتيش والمسافات التي تقطعها الشاحنات ذهابًا وعودة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قد استقبل الوفد خلال وصوله الي مطار العريش الدولي في زيارة الي محافظة شمال سيناء، حيث استعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ومحافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة من مختلف دول العالم والتي تصل عن طريق البر أو البحر عن طريق عدد من الموانئ المصرية ومن بينها ميناء العريش البحري أو عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي.

بدورهم ثمن أعضاء الوفد الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في احتواء الموقف في الشرق الأوسط ووقف الحرب علي غزة وإقرار السلام في المنطقة.

وأكد أعضاء الوفد أن الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تأسست في العام 1955 وتعد برلمانًا دوليًا، تستخدم كمنظمة برلمانية دولية استشارية لحلف شمال الأطلسي" الناتو ".